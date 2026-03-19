3月19日（木）の『アメトーーク！』では、2012年デビューの芸人7組が登場する「色々あった同期芸人」が放送される。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！スタジオには、真空ジェシカ、オズワルド、蛙亭、空気階段、さや香、コットン、きしたかのが集結。養成所時代から現在までを振り返る。「色々あったブレイク年表!!」では、芸人たちの歩みを、「養成所〜コンビ結成期（2011〜2014年）」、「売り出し期（2015〜2018年）」、