『トップガン マーヴェリック』（2022）や『ツイスターズ』（2024）『ランニング・マン』（2025、日2026）など、飛ぶ鳥を落とす勢いの活躍を続けるグレン・パウエルが、ワニをテーマにしたサバイバル・ホラー映画『The Death Roll（原題）』をプロデュースすることが明らかとなった。米が報じている。 ライオンズゲートが製作する本作では、夢のバカンスを過ごしていたカップルが、突如現れ