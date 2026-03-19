『トップガン マーヴェリック』（2022）や『ツイスターズ』（2024）『ランニング・マン』（2025、日2026）など、飛ぶ鳥を落とす勢いの活躍を続けるグレン・パウエルが、ワニをテーマにしたサバイバル・ホラー映画『The Death Roll（原題）』をプロデュースすることが明らかとなった。米が報じている。

ライオンズゲートが製作する本作では、夢のバカンスを過ごしていたカップルが、突如現れた体長約4.5メートルのイリエワニと遭遇。楽しい時間は恐ろしい悪夢へと一変し……。タイトルの「Death Roll（デスロール）」とは、ワニが獲物を仕留める際、水中で激しく回転する技を指す。

脚本は『ストールン・ガール 真実の行方』（2025）のカス・グラハムとレベッカ・ポロック。ふたりはブリー・ラーソン主演によるApple TVドラマ「レッスン in ケミストリー」（2023）でプロデューサーを務めている。

パウエルは、自身の製作会社Barnstormを通じてダン・コーエンとプロデューサーとして参加。『オーダー』（2024）を手がけたChasing Epic Picturesのブライアン・ハースも名を連ねる。ハースはグラハム＆ポロックとともに、キャンセルとなった映画『Betty Ford』に続く再タッグとなる。

製作総指揮はBarnstormのライアン・シュワルツが務め、ライオンズゲートのチェルシー・クジャワとマリア・アスカニオがプロジェクトを統括する。

パウエルは『トップガン マーヴェリック』でブレイク後、ロマンティックコメディ映画『恋するプリテンダー』（2023）や『ツイスターズ』などに出演。『ヒットマン』（2023）では主演・脚本・製作を兼任、ドラマ「チャド・パワーズ 人生コンバート大作戦」（2025）では主演に加え、クリエイターや脚本、製作総指揮も務めるなど活動の幅を広げている。

なお、BarnstormではR指定のティーンコメディ映画『The Fuckboat（原題）』、A24による『悪魔のいけにえ』の新作映画およびドラマシリーズ、『40歳の童貞男』（2005）などのジャド・アパトーと組むタイトル未定のプロジェクトなどが進行中だ。

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