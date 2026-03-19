40代ファミリーは、子どもの教育費や住宅ローンの返済などで出費がかさむ世代です。そして、自分たちの老後資金を準備する必要もあります。本記事では、山中伸枝氏の著書『イラストで要約NISA&iDeCo超入門』（インプレス）より一部を抜粋・再編集し、世帯年収700万円のケースをもとに、家計に無理のない資産形成戦略や、非課税期間が無期限であるNISAのメリットを解説します。（※現在、iDeCoの会社員の掛金上限は月額2.3万