ミツカングループが運営する体験型博物館「MIZKAN MUSEUM」(愛知県半田市)は3月27日より、「『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』公開記念展 in ミツカンミュージアム」を開催する。MIZKAN MUSEUM「『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』公開記念展 in ミツカンミュージアム」本企画展では、『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』紹介コーナーをはじめ、体験ゲーム、オリジナルフォトプロップスと一緒に記念撮影が