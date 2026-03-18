MIZKAN MUSEUM「『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』公開記念展 in ミツカンミュージアム」を開催 - 入場無料・予約不要
ミツカングループが運営する体験型博物館「MIZKAN MUSEUM」(愛知県半田市)は3月27日より、「『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』公開記念展 in ミツカンミュージアム」を開催する。
MIZKAN MUSEUM「『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』公開記念展 in ミツカンミュージアム」
本企画展では、『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』紹介コーナーをはじめ、体験ゲーム、オリジナルフォトプロップスと一緒に記念撮影ができる特設フォトスポットコーナーなど、満喫できるコンテンツが多数用意されている。
MIZKAN MUSEUM「『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』公開記念展 in ミツカンミュージアム」ドラえもん オリジナル味ぽん®キャップカバー
さらに、館内MIMショップでミツカンぽん酢商品を2本購入すると、「ドラえもん オリジナル味ぽん®キャップカバー」が1個もらえるキャンペーン(数量限定)も展開されている。数量限定のため無くなりしだい終了となる。
開催期間は3月27日〜5月6日。入場は無料、予約は不要(通常見学は有料・事前予約制)となっている。
MIZKAN MUSEUM「『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』公開記念展 in ミツカンミュージアム」
本企画展では、『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』紹介コーナーをはじめ、体験ゲーム、オリジナルフォトプロップスと一緒に記念撮影ができる特設フォトスポットコーナーなど、満喫できるコンテンツが多数用意されている。
さらに、館内MIMショップでミツカンぽん酢商品を2本購入すると、「ドラえもん オリジナル味ぽん®キャップカバー」が1個もらえるキャンペーン(数量限定)も展開されている。数量限定のため無くなりしだい終了となる。
開催期間は3月27日〜5月6日。入場は無料、予約は不要(通常見学は有料・事前予約制)となっている。