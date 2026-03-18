現地時間３月18日にオーストラリアで開催された女子アジアカップの準決勝で、なでしこジャパンが韓国女子代表に４−１と勝利した。なでしこジャパンは立ち上がりから圧倒。明らかに引いて５バックを敷いた韓国にハイプレスでプレッシャーをかけつつ、ボールを持てば細かいパスワークで恐怖を与えた。そうして主導権を握ったなでしこジャパンは、そのハイプレスから植木理子のゴールで先制すると、浜野まいかのスーパーシュー