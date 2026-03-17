【その他の画像・動画等を元記事で観る】これは、“岡咲美保”というシンガーが放つ、多面的な煌めきが存分に詰め込まれた1枚だ――そう感じさせてくれたのは、声優・アーティストの岡咲美保が2月27日にリリースした2ndミニアルバム『MY GLEAM』。田淵智也（UNISON SQUARE GARDEN）が作詞・作曲を手掛けたリード曲「HAPPY LUCKY JET!!」や、キュートさ溢れる「きゅんきゅるかわいい」といったいずれの収録曲にもたまらないキャッチ