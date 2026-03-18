県は、文化芸術の向上・発展に功績をあげた人を表彰する、とくしま文化アワードの受賞者を発表しました。「県文化賞」に徳島ギター協会会長の川竹道夫さん、新世代文化創造賞にはピアニストの石井琢磨さんが選ばれました。県文化賞に選ばれたのは、徳島市の徳島ギター協会会長・川竹道夫さんです。川竹さんは18歳でクラシックギターをはじめ、1990年に徳島ギター協会を設立。演奏指導や楽器製作を通