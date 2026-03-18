「とくしま文化アワード」受賞者発表 文化芸術の向上・発展に功績【徳島】
県は、文化芸術の向上・発展に功績をあげた人を表彰する、とくしま文化アワードの受賞者を発表しました。
「県文化賞」に徳島ギター協会会長の川竹道夫さん、新世代文化創造賞にはピアニストの石井琢磨さんが選ばれました。
県文化賞に選ばれたのは、徳島市の徳島ギター協会会長・川竹道夫さんです。
川竹さんは18歳でクラシックギターをはじめ、1990年に徳島ギター協会を設立。
現在は、県音楽協会の会長も務めています。
（県文化賞を受賞した・川竹道夫さん）
「私なんかがもらっていいのかなという気がしないでもないですが、音楽一筋でやってきて良かったかなと思っています」
「（今後は）若い子を育てたいという思いと、ギター協会を育てていきたいという気があります」
このほか、将来のさらなる活躍が期待される人に贈られる「新世代文化創造賞」には、鳴門市出身のピアニスト石井琢磨さんが選ばれました。
また、過去1年以内に顕著な功績をおさめた人に贈られる「カルチャー・スターアワード」には、「藍を継ぐ海」で直木賞を受賞した伊与原新さんらが選ばれていて、3月23日に贈呈式が行われます。