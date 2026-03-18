三菱地所とJ.フロント都市開発、日本郵政不動産、明治安田生命保険、中日新聞社が名古屋市の栄地区で進めてきた高さ211メートルの高層複合施設「ザ・ランドマーク名古屋栄」（中区錦）が、3月末で完成する見通しとなった。低層階を占める商業施設「HAERA（ハエラ）」は、65店を集めて6月11日に開業する。【こちらも】JR大阪駅ビルの大丸梅田店跡、「LUCUA SOUTH」が4月5日に第1期開業へザ・ランドマーク名古屋栄は地下4階、地