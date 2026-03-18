【モデルプレス＝2026/03/18】元モーニング娘。の生田衣梨奈が3月18日、自身のInstagramを更新。ギャル風のスタイリングを披露し、反響が寄せられている。【写真】28歳元モー娘。「再現度すごい」ファン衝撃の“別人級”ギャル姿◆生田衣梨奈、“別人級”ギャル姿披露生田は「SHIBUYA」とつづり、東京・SHIBUYA 109の前で撮影した写真を公開。金髪のウィッグを被り、小麦色の肌に派手なアイメイクを施したギャルに変身した姿を披露