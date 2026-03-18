元モー娘。生田衣梨奈、“別人級”金髪＆ド派手メイクのギャル姿にファン衝撃「誰かと思った」「似合うのすごい」
【モデルプレス＝2026/03/18】元モーニング娘。の生田衣梨奈が3月18日、自身のInstagramを更新。ギャル風のスタイリングを披露し、反響が寄せられている。
【写真】28歳元モー娘。「再現度すごい」ファン衝撃の“別人級”ギャル姿
生田は「SHIBUYA」とつづり、東京・SHIBUYA 109の前で撮影した写真を公開。金髪のウィッグを被り、小麦色の肌に派手なアイメイクを施したギャルに変身した姿を披露した。
この投稿には「誰かと思った」「メイクがド派手」「似合うのすごい」「ギャルえりぽんも可愛い」「カラコンの色すごい」「再現度すごい」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】28歳元モー娘。「再現度すごい」ファン衝撃の“別人級”ギャル姿
◆生田衣梨奈、“別人級”ギャル姿披露
生田は「SHIBUYA」とつづり、東京・SHIBUYA 109の前で撮影した写真を公開。金髪のウィッグを被り、小麦色の肌に派手なアイメイクを施したギャルに変身した姿を披露した。
◆生田衣梨奈の投稿に反響
この投稿には「誰かと思った」「メイクがド派手」「似合うのすごい」「ギャルえりぽんも可愛い」「カラコンの色すごい」「再現度すごい」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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