元モー娘。生田衣梨奈、“別人級”金髪＆ド派手メイクのギャル姿にファン衝撃「誰かと思った」「似合うのすごい」

元モー娘。生田衣梨奈、“別人級”金髪＆ド派手メイクのギャル姿にファン衝撃「誰かと思った」「似合うのすごい」