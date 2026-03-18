軒丸瓦の文様をモチーフにしたデザインマンホール提供：岡山市プロモーション・MICE推進課 2027年1月24日に開催される「東大寺サミット」に向けて、岡山市東区の万富東大寺瓦窯跡の周辺6カ所に18日、東大寺瓦をデザインしたマンホールが設置されました。 「東大寺サミット」では、奈良の大仏で知られる世界遺産・東大寺の造営や再建などで歴史的に関係の深い15市町が集い、友好と連帯を図ります