ドナルド・トランプ米大統領の側近であるリンゼー・グラム連邦上院議員（共和・サウスカロライナ）が、欧州同盟によるホルムズ海峡への派兵拒否を受け、トランプ大統領が激怒していると伝えた。グラム氏は17日（現地時間）、X（旧ツイッター）に「欧州の同盟国がホルムズ海峡の円滑な通航のために必要な資産を提供しようとしない問題について、先ほど大統領と通話した」とした上で、「これまでの人生の中で、彼がこれほど怒ってい