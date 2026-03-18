刻一刻と戦況が変化する戦場では、指示待ち人間は足手まといになるだけ。実際、米陸軍参謀総長は、自ら判断して動く部下の育成を重視していたという。米陸軍工兵学校に日本人女性として初めて派遣された筆者が体験した、自主性を伸ばす育成術とは？※本稿は、元・陸上自衛隊幹部の有薗光代『セルフスターター 自分で自分を動かすスキル 米陸軍工兵学校で学んだ仕事と人生で大切なこと』（日本実業出版社）の一部を抜粋・編集したも