アルゼンチン戦でボールをキープする山本（中央）＝イスタンブール（ゲッティ＝共同）バスケットボール女子のワールドカップ（W杯）予選は17日、トルコのイスタンブールで行われ、日本の本戦（9月・ベルリン）出場が決まった。前身の世界選手権を含め、5大会連続。最終予選は24チームが6チームずつ四つの開催地に分かれて実施。イスタンブールでは既に出場権を得ているオーストラリアを除き、上位3チームが切符を得る。日本