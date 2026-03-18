タマモイカロスは約2カ月ぶりだった前走マーガレットSを後方から差し切り、3勝目を挙げた。今回は1F延長がポイントになるが、藤岡健師は「内容は良かった。成長しているし、距離は延びても大丈夫そう」と手応えを得ている。中2週の今回について「変わらず雰囲気はいいよ」と好調をキープしている。鞍上は予定していた高杉が騎乗停止のため、小沢との新コンビで重賞初Vを狙う。