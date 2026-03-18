ロッキーズが17日（18日）、カイル・フリーランド投手（32）が開幕戦となる27日（同28日）のマーリンズ戦に先発することを伝えた。開幕投手の候補にはオリオールズからFAで加入した菅野智之投手も挙がっていたが、メジャー初の大役とはならなかった。メジャー移籍1年目だった昨季は、30試合に先発して10勝10敗、防御率4・64の成績だった。