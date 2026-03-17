吉沢亮主演のヒット作『国宝』は日本アカデミー賞では最優秀作品賞など10部門を制覇。映画ライターの武井保之さんは「3月16日（日本時間）、アメリカのアカデミー賞ではメイクアップ＆ヘアスタイリング部門の受賞を逃した。海外での評価は日本ほど高くなく、そこから日本映画の海外進出の壁も見えてくる」という――。写真＝iStock.com／vzphotos※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／vzphotos■『国宝』アメリカで受賞ならず