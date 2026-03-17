【第108弾 豪華ウイスキーみくじ】 3月17日 発売 価格：3,980円（別途送料990円） 山崎18年 アップライジングは、「第108弾 豪華ウイスキーみくじ」の販売を3月17日より開始した。価格は3,980円（別途送料990円）。 ウイスキーくじは、あらかじめ公開されたラインナップの中から、1口につき1本、ランダムで届く抽選型の販売サービス。「第108弾 豪華