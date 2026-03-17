「山崎18年」の当選チャンスが2倍！ ウイスキーくじ「第108弾 豪華ウイスキーみくじ」3月17日発売
【第108弾 豪華ウイスキーみくじ】 3月17日 発売 価格：3,980円（別途送料990円）【「第108弾 豪華ウイスキーみくじ」ラインナップ】
・［超大吉×2］山崎18年
※全466口限定
□タチバナE酒販 本店のページ
山崎18年
アップライジングは、「第108弾 豪華ウイスキーみくじ」の販売を3月17日より開始した。価格は3,980円（別途送料990円）。
ウイスキーくじは、あらかじめ公開されたラインナップの中から、1口につき1本、ランダムで届く抽選型の販売サービス。「第108弾 豪華ウイスキーみくじ」は、シリーズ販売50,000セット突破を記念し、通常のシリーズから1等のチャンスが2倍にアップした特別なラインナップで展開される。超大吉（1等）には「山崎18年」が2本設定されているほか、2等には「山崎12年」、3等には「白州12年」と、人気のジャパニーズウイスキーが多数用意されている。
・［超大吉×2］山崎18年
・［大大吉×2］山崎12年
・［大吉×2］白州12年
・［中吉×4］山崎
・［喜吉×3］響 JAPANESE HARMONY
・［福吉×3］イチローズモルト＆グレーン クラシカルエディション
・［緑吉×3］イチローズモルト＆グレーン リミテッドエディション
・［幸吉×10］サントリーウイスキー 知多
・［宝吉×50］ブレンデッドウイスキー √（ルート）
・［栄×163］ライスブレンデッドウイスキー はなぐり
・［吉×224］グレーンウイスキー 巳乃霞
※全466口限定
※なくなり次第終了
山崎12年・白州12年
「第108弾 豪華ウイスキーみくじ」概要
価格：3,980円＋送料990円
販売口数：466口（数量限定のため、完売次第終了）
販売開始日：3月17日
販売場所：
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