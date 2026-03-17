【第108弾 豪華ウイスキーみくじ】 3月17日 発売 価格：3,980円（別途送料990円）

山崎18年

アップライジングは、「第108弾 豪華ウイスキーみくじ」の販売を3月17日より開始した。価格は3,980円（別途送料990円）。

ウイスキーくじは、あらかじめ公開されたラインナップの中から、1口につき1本、ランダムで届く抽選型の販売サービス。「第108弾 豪華ウイスキーみくじ」は、シリーズ販売50,000セット突破を記念し、通常のシリーズから1等のチャンスが2倍にアップした特別なラインナップで展開される。超大吉（1等）には「山崎18年」が2本設定されているほか、2等には「山崎12年」、3等には「白州12年」と、人気のジャパニーズウイスキーが多数用意されている。

【「第108弾 豪華ウイスキーみくじ」ラインナップ】

・［超大吉×2］山崎18年

・［大大吉×2］山崎12年

・［大吉×2］白州12年

・［中吉×4］山崎

・［喜吉×3］響 JAPANESE HARMONY

・［福吉×3］イチローズモルト＆グレーン クラシカルエディション

・［緑吉×3］イチローズモルト＆グレーン リミテッドエディション

・［幸吉×10］サントリーウイスキー 知多

・［宝吉×50］ブレンデッドウイスキー √（ルート）

・［栄×163］ライスブレンデッドウイスキー はなぐり

・［吉×224］グレーンウイスキー 巳乃霞

※全466口限定

※なくなり次第終了

山崎12年・白州12年

「第108弾 豪華ウイスキーみくじ」概要

価格：3,980円＋送料990円

販売口数：466口（数量限定のため、完売次第終了）

販売開始日：3月17日

販売場所：

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