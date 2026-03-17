牛丼チェーンのすき家は、3月24日(火)9時から「旨だしたけのこ牛丼」を販売する。出汁で味付けした2種類の食感の筍を牛丼にトッピングした商品。価格は並盛660円(税込)。販売終了時期は未定、1,964店舗で販売予定(3月17日時点)。【画像を見る】胡麻ダレや温玉も「旨だしたけのこ牛丼」のラインアップ４品を見る〈2つの食感の筍を楽しめる春限定メニュー〉「旨だしたけのこ牛丼」は、やわらかい姫皮とコリコリとした根元部分の筍