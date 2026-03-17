【すき家】2つの食感の筍を楽しむ「旨だしたけのこ牛丼」発売　ピリ辛胡麻ダレのバリエーションも登場

牛丼チェーンのすき家は、3月24日(火)9時から「旨だしたけのこ牛丼」を販売する。出汁で味付けした2種類の食感の筍を牛丼にトッピングした商品。

価格は並盛660円(税込)。販売終了時期は未定、1,964店舗で販売予定(3月17日時点)。

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〈2つの食感の筍を楽しめる春限定メニュー〉

「旨だしたけのこ牛丼」は、やわらかい姫皮とコリコリとした根元部分の筍を使用し、異なる食感を楽しめるよう仕上げた一品。出汁で味付けした筍は素材本来の旨みを引き立てる優しい味わいで、牛丼と合わせてさっぱりと食べられるという。

また、胡麻やピーナッツ、豆板醤、山椒、ラー油を使用したピリ辛の胡麻ダレをかけた「胡麻ダレたけのこ牛丼」も同時に販売。コクの中に旨辛さを感じられる味わいが特徴としている。

さらに、おんたまを合わせた「おんたま旨だしたけのこ牛丼」「おんたま胡麻ダレたけのこ牛丼」もラインアップする。

〈ラインアップ一覧(各税込)〉

◆旨だしたけのこ牛丼

ミニ 600円

並盛 660円

中盛 860円

大盛 860円

特盛 1,060円

メガ 1,240円

◆胡麻ダレたけのこ牛丼

ミニ 630円

並盛 690円

中盛 890円

大盛 890円

特盛 1,090円

メガ 1,270円

◆おんたま旨だしたけのこ牛丼

ミニ 710円

並盛 770円

中盛 970円

大盛 970円

特盛 1,170円

メガ 1,350円

◆おんたま胡麻ダレたけのこ牛丼

ミニ 740円

並盛 800円

中盛 1,000円

大盛 1,000円

特盛 1,200円

メガ 1,380円

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