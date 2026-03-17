ワコールは、リカバリーウェア「&RECOVERY(アンドリカバリー)」の新商品を2026年3月12日に発表した。本商品は、2026年3月12日より「ワコール」ブランド、「ワコール 睡眠科学」、「CW-X(シーダブリュー・エックス)」から、全国の取扱店舗およびワコールウェブストアをはじめとするECサイトで順次展開される。リカバリーウェア「&RECOVERY(アンドリカバリー)」○特殊繊維で血行を促進し「疲労回復」をサポート「&RECOVE