ブルワーズとオープン戦米大リーグ・ドジャースは16日（日本時間17日）、ブルワーズとのオープン戦に9-24で敗れた。調整段階ではあるものの、投手陣が崩壊。3失策もあり、9投手で計16安打15四死球24失点の惨劇だった。日本人ファンも驚いている。打線は3回にテオスカー・ヘルナンデスの3ランなどで4回までに7点を奪い、7-0とリードした。先発したグラスノーが5回に崩れたものの、79球を投げ4回1/3を3安打3失点、6奪三振とまず