41歳となった現在もなお日本人ビッグマン屈指のパフォーマンスを発揮し、宇都宮ブレックスの欠かせぬピースとして戦う竹内公輔。特に外国籍選手のロスター入りが2人、アジア枠と帰化選手はそれぞれ1人までとなるとなるEASLにおいては、何度もチームを救う活躍を見せている。満足なチーム練習を行うことすら難しい日程の中、若い頃とは異なるコンディションを整え、屈強な外国籍ビッグマンと