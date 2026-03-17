下校中のお姉ちゃんを偶然発見した秋田犬たち。再会の嬉しさがにじみ出る忠犬っぷりがSNSで反響を集めています。投稿は記事執筆時点で14.4万回再生を突破し「お座りが最高！」「みんなお利口さん」「羨ましい」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：偶然、下校中の娘と出会った『2匹の秋田犬』→忠犬すぎる『家族愛を感じる光景』】 下校中のお姉ちゃんを発見！ 秋田犬たちの健気なお出迎えシーンが、