下校中のお姉ちゃんを偶然発見した秋田犬たち。再会の嬉しさがにじみ出る忠犬っぷりがSNSで反響を集めています。投稿は記事執筆時点で14.4万回再生を突破し「お座りが最高！」「みんなお利口さん」「羨ましい」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：偶然、下校中の娘と出会った『2匹の秋田犬』→忠犬すぎる『家族愛を感じる光景』】

下校中のお姉ちゃんを発見！

秋田犬たちの健気なお出迎えシーンが、Instagramアカウント「ko_yuki1115」に投稿され話題を呼んでいます。この日、投稿者さんが愛犬である秋田犬の「カナ」ちゃんと「こうたろう」君と散歩していたときのこと。

前方に下校中の娘さんを発見したわんこたち。その距離はかなり遠いものの、角を曲がってくる前から分かっていた模様。ビビッとセンサーが働いたのでしょうか…！

こうたろう君はすぐにお座りをし、カナちゃんは数歩前に出てピタッと止まります。娘さんがやってくるのを落ち着いて待っている姿は、『忠犬』という言葉がぴったりです。

「おかえり」が止まりません♪

それでも嬉しさは隠しようがありません。尻尾をブンブンと振り、「早く！早く！」とその場でジタバタする姿は愛らしい限り。

娘さんと再会すると、先ほどまでの忠犬っぷりはどこへやら！娘さんの足元を行ったり来たり…2匹とも「おかえり！」が止まらない様子。カナちゃんとこうたろう君の散歩中に訪れた、偶然の嬉しい出来事。家族愛が詰まった相思相愛な光景は、多くの人に笑顔を届けたのでした。

この投稿には「会えて嬉しいね」「すんごくカワイイ」「みんなお利口さん」などのコメントが寄せられています。

どうしても入りたい…反則級の笑顔♡

カナちゃんとこうたろう君の母犬「こゆき」ちゃんと、娘さんの微笑ましい攻防戦もご紹介！娘さんの部屋に入りたいこゆきちゃんは、扉の隙間からひょっこり顔を出していたそう。

悪さをするので入れたくはないそうですが、こゆきちゃんも諦めません。扉を閉めても笑顔で顔をのぞかせてきたのだとか…！ついに根負けした娘さん、可愛さに負けて扉を開けてしまったそうですよ♡

Instagramアカウント「ko_yuki1115」には、総勢5匹の秋田犬さんのもふもふライフが投稿されていますよ。家族愛に満ちた日常に癒されてくださいね。

写真・動画提供：Instagramアカウント「ko_yuki1115」さま

執筆：anrai0419

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております