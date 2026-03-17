“美しすぎる気象予報士”でおなじみ、穂川果音（40）が3日、10年間続けた「ABEMA Prime」のお天気キャスターを3月で卒業することを発表。この春、気象予報士歴17年、防災士歴11年のキャリアを生かし「気象をキーワードにさまざまな予報に取り組みます」という彼女を直撃した。はるな愛「This is I」公開直撃インタビュー「子供たちに選択肢を増やしてあげたい、LGBTQという言葉もなくなる時代がくるといいですね」◇