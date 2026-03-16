【モデルプレス＝2026/03/16】TBSでは、3月30日よる7時から「CDTVライブ！ライブ！」を4時間スペシャルで放送。このたび、出演アーティストと楽曲が発表された。【写真】乃木坂46山下美月＆賀喜遥香の“すっぴん”プリクラ◆3月30日放送「CDTV」出演アーティスト＆楽曲発表Mr.Childrenは最新曲「Saturday」と「産声」をテレビ初披露することに加え、日曜劇場「リブート」の主題歌「Again」、さらに名曲「Sign」をそれぞれフルサイ