まさかの13打数無安打野球日本代表「侍ジャパン」は、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の準々決勝でベネズエラに敗れ、連覇を逃した。敗退から一夜明けた日本時間16日、不振にあえいだ近藤健介外野手（ソフトバンク）がインスタグラムを更新。つづられた言葉に感動が広がっている。前回のWBCで活躍し、世界一に貢献した近藤。今大会は大不振で13打数無安打に終わった。敗退から一夜明け、近藤はインスタグラムに「