女性患者を盗撮した疑いで3月16日、香川県の国立病院に勤務する徳島市の男性医師が逮捕されました。逮捕されたのは、香川県善通寺市の国立病院「四国こどもとおとなの医療センター」の産科に勤務する、徳島市国府町の医師の男・44歳です。警察などによりますと、容疑者の男は2026年1月、病院内でスマートフォンを動画撮影状態にして、患者として訪れていた香川県内の成人女性の下半身を盗撮した、性的撮影処罰法違反の