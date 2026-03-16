「仕事探しはインディード♪ バイト探しもインディード♪」思わず口ずさんでしまうようなフレーズで知られるCMを展開しているのが、求人サイトのIndeedだ。そんなIndeedが昨年12月から実施していた大会が「Indeed CMオンエアバトル2026」。人気芸人たちが5秒の即興ネタ形式のCMを披露し、TikTokやXなどのSNS上での一般投票によって最も面白い作品を決めるという企画だ。見事チャンピオンに輝いた芸人は今年3月からのIndeedのテレビ