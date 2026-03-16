【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ILLIT初のライブツアー『ILLIT LIVE ‘PRESS START（ハート）’ in SEOUL』が、3月14日・15日にソウル・チケットリンク ライブアリーナ（旧ハンドボール競技場）で開催。アルバム『MAMIHLAPINATAPAI』が4月30日にリリースされることが決定した。 ■ライブでは韓国でリリースされた全楽曲を披露 アルバム名『MAMIHLAPINATAPAI』は、南米・チリの「