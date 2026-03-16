ガソリン高騰の今欲しい超低燃費車！トヨタ「ES3（イーエス・キュービック）」は、2001年の東京モーターショーなどで公開されたコンセプトカーです。その名は「Eco Spirit Cubed」を象徴し、超低燃費、低エミッション、先進的なリサイクル技術という3つの要素を高い次元で結集した、トヨタの未来へのビジョンを示す一台でした。【画像】超カッコイイ！ これが“全長3.5m”のトヨタ「ちいさな“3ドア”ハッチバック」です！ 画