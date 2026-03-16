【モデルプレス＝2026/03/16】女優の長濱ねるが3月14日、自身のInstagramを更新。ノースリーブのスタイルを公開し、反響が集まっている。【写真】27歳元坂道「全身バランスが神」ノースリ×眼鏡で印象ガラリ◆長濱ねる、ノースリーブトップスを合わせたオフショット公開長濱は「3／23発売 ＠spring＿tkj 予約受付中です」と、ファッション雑誌「SPRiNG（スプリング）」2026年5月号（宝島社）に掲載されることを報告し、雑誌のオフ