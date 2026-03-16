長濱ねる、ノースリーブ×眼鏡の“ハンサム”コーデに反響「全身バランスが神」「雰囲気変わって新鮮」
【モデルプレス＝2026/03/16】女優の長濱ねるが3月14日、自身のInstagramを更新。ノースリーブのスタイルを公開し、反響が集まっている。
【写真】27歳元坂道「全身バランスが神」ノースリ×眼鏡で印象ガラリ
長濱は「3／23発売 ＠spring＿tkj 予約受付中です」と、ファッション雑誌「SPRiNG（スプリング）」2026年5月号（宝島社）に掲載されることを報告し、雑誌のオフショットを投稿。眼鏡をかけた長濱は「今こそピンクをハンサムに着こなしたい…！」と記し、黒のノースリーブに黒のパンツ、裾にレースのついた薄いピンクのスカートを重ねた甘辛ミックスのコーディネートで、スラリと伸びた腕が際立つスタイルを公開している。
この投稿に「スタイル良くて憧れ」「雰囲気変わって新鮮」「透明感あふれる美しさにうっとり」「メガネ姿もハンサムで可愛すぎる」「どんなファッションも完璧に着こなせるのすごい」「上品でエレガントな雰囲気、憧れる」「全身バランスが神すぎる」「綺麗すぎてため息が出ちゃう」などと話題となっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】27歳元坂道「全身バランスが神」ノースリ×眼鏡で印象ガラリ
◆長濱ねる、ノースリーブトップスを合わせたオフショット公開
長濱は「3／23発売 ＠spring＿tkj 予約受付中です」と、ファッション雑誌「SPRiNG（スプリング）」2026年5月号（宝島社）に掲載されることを報告し、雑誌のオフショットを投稿。眼鏡をかけた長濱は「今こそピンクをハンサムに着こなしたい…！」と記し、黒のノースリーブに黒のパンツ、裾にレースのついた薄いピンクのスカートを重ねた甘辛ミックスのコーディネートで、スラリと伸びた腕が際立つスタイルを公開している。
◆長濱ねるの投稿に反響
この投稿に「スタイル良くて憧れ」「雰囲気変わって新鮮」「透明感あふれる美しさにうっとり」「メガネ姿もハンサムで可愛すぎる」「どんなファッションも完璧に着こなせるのすごい」「上品でエレガントな雰囲気、憧れる」「全身バランスが神すぎる」「綺麗すぎてため息が出ちゃう」などと話題となっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】