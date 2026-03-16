モスバーガーの公式Xが16日に更新され、あさって18日からの新メニュー表が公表された。【写真】定番『テリヤキバーガー』リニューアルなど公開された新メニュー表同日より数量限定で発売される『とろったまベーコン テリヤキバーガー』、5月中旬までの期間限定『チーズベーコン テリヤキバーガー』『いちごミルク 〜 とちあいか 〜』『抹茶ミルク 〜 出雲（いずも）の抹茶 〜』が新たに登場する。また定番商品の『テリヤキバ