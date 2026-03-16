モスバーガー、18日からの“保存版”新メニュー表を公開 定番『テリヤキバーガー』リニューアルに4種の新メニューが登場
モスバーガーの公式Xが16日に更新され、あさって18日からの新メニュー表が公表された。
【写真】定番『テリヤキバーガー』リニューアルなど公開された新メニュー表
同日より数量限定で発売される『とろったまベーコン テリヤキバーガー』、5月中旬までの期間限定『チーズベーコン テリヤキバーガー』『いちごミルク 〜 とちあいか 〜』『抹茶ミルク 〜 出雲（いずも）の抹茶 〜』が新たに登場する。
また定番商品の『テリヤキバーガー』をリニューアル。4年ぶり7回目となる今回のリニューアルでは、テリヤキソースの甘さの種類に注目し、上白糖を使用した従来品のはっきりとした甘さから、三温糖とりんごペーストを使用することで優しい甘さになるように調整。
そして、同店の『テリヤキバーガー』最大の特徴である、味噌としょうゆのバランスを見直し、しょうゆもろみやカツオの風味を加えることで、コクやうまみの詰まったキレのあるソースに仕上げた。また、今回のリニューアルに伴い、『ダブルテリヤキバーガー』と『ソイテリヤキバーガー』も同時にリニューアルする。
メニュー表を高画質で公開し、「レジ前で悩んでしまって他の人を待たせるのは気が引ける…なんてこともこれでなくなります ぜひブックマークして使ってください！」と呼びかけている。
【写真】定番『テリヤキバーガー』リニューアルなど公開された新メニュー表
同日より数量限定で発売される『とろったまベーコン テリヤキバーガー』、5月中旬までの期間限定『チーズベーコン テリヤキバーガー』『いちごミルク 〜 とちあいか 〜』『抹茶ミルク 〜 出雲（いずも）の抹茶 〜』が新たに登場する。
また定番商品の『テリヤキバーガー』をリニューアル。4年ぶり7回目となる今回のリニューアルでは、テリヤキソースの甘さの種類に注目し、上白糖を使用した従来品のはっきりとした甘さから、三温糖とりんごペーストを使用することで優しい甘さになるように調整。
メニュー表を高画質で公開し、「レジ前で悩んでしまって他の人を待たせるのは気が引ける…なんてこともこれでなくなります ぜひブックマークして使ってください！」と呼びかけている。