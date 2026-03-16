15日午前、大館市比内町で火事があり車庫兼物置小屋1棟を全焼しました。けが人はいませんでした。大館警察署の調べによりますと15日午前10時35分ごろ大館市比内町小坪沢で、76歳の男性が所有する車庫兼物置小屋から出火しました。出火から約5分後の午前10時40分ごろ、隣の家の住人が建物から炎が上がっているのを発見し消防に通報しました。火は約2時間後に消し止められましたが、鉄骨平屋建ての車庫兼物置小屋1棟を全焼しました。