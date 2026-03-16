全国のラーメンを食べ歩くラーメンライター、井手隊長です。埼玉の名店の味を自宅で楽しめるチルド麺をラインナップするアイランド食品の「銘店伝説」シリーズ。今回はこちらの新商品「中華そば専門 とんちぼ つけめん」をご紹介する。「中華そば専門 とんちぼ」は埼玉県日高市にある人気店。店主・丸岡匡太郎さんは「千代作」「多賀野」と名店で修業を重ね、2008年に独立。現在は西武池袋線・高麗駅から徒歩15分、埼玉県日高市に