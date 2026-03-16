3月22日（日）阪神競馬場で行われる、第74回阪神大賞典（G2・4歳上オープン・芝3000m）の登録馬は下記の通り。伝統の長距離重賞に11頭がエントリー。【ジャパンカップ】アドマイヤテラはスタートで落馬、2、3着馬はゴール入線後放馬と波乱…欧州年度代表馬カランダガンがV伝統の長距離重賞アクアヴァーナル55.0アドマイヤテラ58.0キングスコール56.0サンライズソレイユ57.0シュヴァリエローズ57.0ダノンシーマ56.0ダ