人間ドラマが損なわれた2つの点NHK連続テレビ小説『ばけばけ』も残すところあと2週となった。第23週「ゴブサタ、ニシコオリさん。」（3月9日〜13日放送）では、レフカダ・ヘブン（トミー・バストウ）は妻のトキ（郄石あかり）と長男の勘太のためにも、日本に帰化してトキと入籍する決意をする。【写真を見る】ミニスカートから“生足”が…「朝ドラとは別人」のような高石あかり当時の日本には帰化する欧米人などほか