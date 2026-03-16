人間ドラマが損なわれた2つの点

NHK連続テレビ小説『ばけばけ』も残すところあと2週となった。第23週「ゴブサタ、ニシコオリさん。」（3月9日〜13日放送）では、レフカダ・ヘブン（トミー・バストウ）は妻のトキ（郄石あかり）と長男の勘太のためにも、日本に帰化してトキと入籍する決意をする。

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当時の日本には帰化する欧米人などほかにほとんどおらず、前例がないに等しかったから、なにかと苦労がともなった。ヘブンのモデルであるラフカディオ・ハーンの場合も、明治28年（1895）の8月に手続きをはじめ、晴れて帰化し、トキのモデルのセツと入籍できたのは、半年後の明治29年（1896）2月だった。

ヘブンを演じるトミー・バストウ

だから『ばけばけ』も、その際の苦労を第23週のドラマの真ん中に据えるは当然だと思う。だが、筆者には残念な点がある。苦労話をドラマティックに展開するために、小泉八雲をモデルにした人間ドラマであるなら、ぜひともしっかりと描いてほしかった一番肝心な部分が、損なわれているように感じるのである。

その「肝心な部分」は2点指摘できる。1つは、ラフカディオ・ハーンが日本に帰化して小泉八雲になる前も、なった後にもいだいていた、日本に対する深い理解とかけがえのない愛情。もう1つは、小泉八雲が無二の友人と結んでいた堅くて深い友情である。

薄められてしまった日本への愛情

日本への理解と愛情に関しては、第22週「アタラシ、ノ、ジンセイ。」（3月2日〜6日放送）で疑問が浮上した。ヘブンのもとにアメリカにいるイライザ（シャーロット・ケイト・フォックス）から手紙が届き、『日本滞在記』の評判がいいので、次はフィリピン滞在記を書かないかという依頼がきている、と伝えてきた。これにヘブンは心を大きく動かされたのだ。勤務先で同僚のロバート（ジョー・トレメイン）に相談しても、「日本にいても君はもうなにも書くものを見つけられない」と指摘され、周囲も、そしてヘブン自身も、それに同意する。

結果的には、トキの妊娠を知ってフィリピン行きは断念し、家族のために日本への帰化と入籍を決断するのだが、その際もヘブンはイライザに「物書きとしての私は死んだ」と手紙を書き送った。

だが、ラフカディオ・ハーンは、日本に暮らしてからの処女作『日本の面影』に象徴的に現れているが、日本にとことんほれ込み、称賛し、美化した。ハーンの日本観がその後、変わらなかったとはいわないが、興奮が醒めるのも、次第に冷静な目を持つのも自然なことだ。古いものとあたらしいものが混じり合い、不思議な調和を保っている日本の魅力に対しては終生、初恋の人に対して覚えるような、うきうきした感覚を失わなかった。

つまりハーンだったら、仮にフィリピン行きを勧められて、少しは心を動かされることがあったとしても、それを真剣に検討したとは思えない。また、周囲もハーンの日本愛を知っているから、「日本にいても書くものを見つけられない」などとは、決して思わなかっただろう。

日本という対象に自分自身を深く没入させ、時に盲目的にさえなったのがハーンの特徴で、そこにこの作家の最大の魅力があったと筆者は考える。しかも、これほど深い愛なのだからドラマの核になると信じていたのだが、『ばけばけ』ではドラマに紆余曲折を加えるために、この深い愛をじつに薄いものにしてしまった。

どうして骨太の友情を描かなかったのか

続いて友情である。第23週、ヘブンは戸籍の手続きのために松江にしばらく滞在する。それに当たっては、書生として熊本のヘブン邸で暮らす錦織友一（吉沢亮）の弟の丈（杉田雷麟）が、兄のもとに「協力してあげてほしい」という手紙を送った。だが、錦織は協力的になれず、ヘブンが彼を直接訪ねてきたときも、依頼を断ってしまった。

錦織が断ったのには、じつは裏があった。ヘブンが家族のことだけを考えて日本人になってしまっては、作家生命が断たれると思い、書くためのモチベーションが引き出されるように、わざと断り、刺激し、焚きつけたのだ。

結核のせいで間もなく命が断たれる錦織の「最後の友情」を、こうして描こうとしたのかもしれない。だが、錦織のモデルの西田千太郎はハーンとのあいだに、遠慮し合う必要がなく、ギクシャクすることもない堅固な友情を築いていた。

『ばけばけ』のヘブンと錦織は、ヘブンが熊本に転居してからは、ほとんど音信不通だったようだ。しかし、ハーンと西田は近くにいるときも、物理的に距離が離れているときも、変わらず密に連絡を取り合った。熊本に転居したハーンが、「熊本は大嫌いだ」と愚痴を送った相手も、長男の一雄が発した最初の言葉が「パパ」だとのろけた相手も西田だった。日本に帰化する決心をした際、真っ先に手紙で伝えた相手も、ハーンがいざ入籍と帰化の手続きを進めるにあたり、さまざまに仲立ちしたのも西田だった。

おそらくハーンは、セツが英語を解さないので、微妙な気持ちを伝えたり、込み入ったことを相談したりしたいときは、いつも錦織に頼ったのだろう。2人は欧米人と日本人のあいだでは、もっとも古くもっとも深い友情で結ばれていたように思う。だったら当然、それもドラマの核になると信じていた。だが作家は、骨太の友情よりも、山あり谷ありで時にギクシャクするほうがドラマティックだと考えたのだろう。筆者には残念でならない。

人間関係が薄っぺらに見える

さらにいえば、錦織は人生の最後に、ヘブンの書き手としての魂を呼び起こす役割を負ったのだろうが、これは1つ目の点に関係している。つまり『ばけばけ』では、ヘブンの脆弱な日本愛に、ヘブンとの関係をギクシャクさせながらも錦織が渇を入れたわけだ。ここでもヘブンに確たる日本愛が欠けていることが問題になったが、繰り返すが、ハーンの日本への愛情も、西田との友情も、もっとずっと骨太だった。それが魅力だった。ヘブンと錦織についても、小手先の紆余曲折は排して骨太に描けなかったものだろうか。

人間関係が薄っぺらだ、と感じられた場面はほかにもあった。たとえば第23週で、ヘブンの帰化に協力的でない島根県知事（佐野史郎）を説得してもらおうと、トキが松江中学の校長になっている庄田多吉（濱正悟）を訪ねたときのこと。庄田の家から出てきたのは、トキの幼馴染のサワ（円井わん）だった。彼女は庄田と結婚し、念願かなって小学校の正規の教師に採用されていたのだ。

トキとサワの関係は、トキがヘブンと結婚してシンデレラのように持てはやされるようになったのを機にギクシャクするようになり、その模様を描くのに第16から第17週まで2週間が費やされた。そして最後は、2人は友情をたしかめ合ったはずだった。

ところが、その後にサワが庄田と結婚したことも、希望どおりに教師になれたことも、トキは知らない。サワはトキに長男が生まれたことを知らなかった。

明治時代にはEメールもSNSもない代わりに、人々は手紙を頻繁に交わした。トキとサワほどに長くて深い関係であれば、関係にヒビが入らないかぎり、こうしたことは真っ先に報告し合っただろう。ところが、トキが松江を久しぶりに訪れて、2人はそれぞれの近況をはじめて知る。たがいに驚く様子がドラマになる、という判断だったのかもしれないが、筆者には、この2人に関係が薄っぺらだったのだ、と思えてしまう。あるいはドラマが薄っぺらなのか。

だからかどうか、『ばけばけ』の視聴率はこのところイマイチ振るわない。3月10日放送の第112回の視聴率は14.5%だったが、連続テレビ小説の前作『あんぱん』の第112回は16.7%だった。2ポイント以上低下しているのは、筆者と同じような感想をいだく人もいるということかもしれない。

香原斗志（かはら・とし）

音楽評論家・歴史評論家。神奈川県出身。早稲田大学教育学部社会科地理歴史専修卒業。著書に『カラー版 東京で見つける江戸』『教養としての日本の城』（ともに平凡社新書）。音楽、美術、建築などヨーロッパ文化にも精通し、オペラを中心としたクラシック音楽の評論活動も行っている。関連する著書に『イタリア・オペラを疑え！』（アルテスパブリッシング）など。

デイリー新潮編集部