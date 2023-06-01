加熱するとこっくりとした甘みが引き出される新玉ねぎ。スープなら、おいしさも栄養も一滴も逃がさずいただけるのが魅力です。柔らかくなった新玉ねぎはたっぷりと食べられて満足度が高く、胃腸にやさしいヘルシーな一品に仕上がります。新生活でなにかとストレスがたまる「春バテ」対策に、ぜひ！『新玉ねぎの梅干しバタースープ』のレシピ材料（2人分）新玉ねぎ……2個（約400g）梅干し（塩分10％前後のもの）……2個（約40g）だ