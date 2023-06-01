【ファイナルファンタジーXII】 2006年3月16日 発売 「ファイナルファンタジーXII」キービジュアル（画像提供：スクウェア・エニックス ※以下同） スクウェア・エニックスより2006年3月16日に発売されたプレイステーション2用RPG「ファイナルファンタジーXII」（以下、「FF12」）が、本日2026年3月16日で発売から20周年を迎えた。 「FF12」の舞台は、緻密で