仏RFIの中国語版サイトは14日、「トランプ米大統領はなぜ中国などにホルムズ海峡への軍艦派遣を期待したのか」とする記事を掲載した。記事によると、トランプ氏は14日、自身のSNSへの投稿で、「ホルムズ海峡封鎖の影響を受ける多くの国が米国と連携し軍艦を派遣することになるだろう」とし、「中国、フランス、日本、韓国、英国、その他の国々が当該海域に艦艇を送ることを期待する」と記した。記事は「これは多くの人にとって予想