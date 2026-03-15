女優の吉岡里帆が、3月15日、Instagramを更新。日本アカデミー賞の授賞式での写真をアップした。3月13日におこなわれた授賞式に、吉岡はプレゼンターとして登場。《これまでお世話になった方々や大好きな人達と再会して、おめでとうございますを沢山言えた日になりました》《受賞された皆様、本当におめでとうございます!!》と綴っている。吉岡は、透け感のある黒いドレス姿。そして、なんとも目を引くのが、胸元で輝くゴー