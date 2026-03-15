女優の吉岡里帆が、3月15日、Instagramを更新。日本アカデミー賞の授賞式での写真をアップした。

3月13日におこなわれた授賞式に、吉岡はプレゼンターとして登場。《これまでお世話になった方々や大好きな人達と再会して、おめでとうございますを沢山言えた日になりました》《受賞された皆様、本当におめでとうございます!!》と綴っている。

吉岡は、透け感のある黒いドレス姿。そして、なんとも目を引くのが、胸元で輝くゴージャスなネックレスだ。

「吉岡さんの投稿には《@chaumetofficial》との表記があります。このことから、高級ブランド『ショーメ』のもので、『ジョゼフィーヌ コレクションエグレット アンぺリアル ネックレス』だと思われます。ホワイトゴールドにブリリアントカットのダイヤモンドが多数ちりばめられており、2022年時点での価格は1200万円超。その後の円安や貴金属類の高騰から、現在の価格はさらに上昇しているものと思われます」（ファッション誌ライター）

「ショーメ」はフランス・パリに本拠を置く1780年創業の高級ジュエリーブランド。皇帝ナポレオンの皇后ジョゼフィーヌの御用達となり、その地位を確立したことが知られている。

この超高級ジュエリーを身につけた吉岡の姿に、コメント欄には《可愛さの暴力》《せっかく用意して頂いた高価なジュエリーよりも、ご本人の方が輝いちゃってますね》などの声が多数届いている。

「映画にドラマに出ずっぱりの吉岡さんですが、バラエティ番組にも全力で取り組む姿に、業界内でも評価が高い。また、“ほぼノースキャンダル” であることから、出演CMも一流企業ばかり。この人気はまだまだ続きそうです」（芸能記者）

そして、主人公・豊臣秀次（仲野太賀）の正妻役で出演するNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』への初登場も近づいている。

吉岡は、3月29日の第12話から登場することをInstagramで報告。《私が演じる“慶（ちか）“は戦国時代、武家の娘らしい“常在戦場“の精神を持つ屈強な女性です。かなりクセ強キャラなので、皆様に楽しんで頂けるかな？どうかな？と試行錯誤しながら撮影しております》とつづっている。

33歳になった吉岡。ますます輝きを増しているようだ。